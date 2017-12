PSG : Au plus mal à Stoke City, Jesé veut encore bouger

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

Encore et toujours en difficulté du côté de Stoke City, Jesé Rodriguez pourrait retourner à Las Palmas lors du prochain mercato hivernal.

Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain lors de l'été 2016 pour 25 ME, Jesé Rodriguez n'est plus que l'ombre de lui-même. Très peu utilisé par Unai Emery, sachant qu'il n'a disputé que 14 matchs sous le maillot francilien, l'attaquant espagnol a été prêté à Las Palmas en deuxième partie de saison dernière... avant de repartir en prêt à Stoke City l'été dernier. Auteur d'un seul petit but en neuf matchs de Premier League, l'ancien du Real Madrid est à la peine. Actuellement en Espagne, au chevet de son enfant malade, le joueur de 24 ans pourrait ne plus retourner en Angleterre.

En effet, selon AS, Jesé souhaite aller à Las Palmas, voyant qu'il n'arrive pas à s'épanouir loin de sa famille. Le PSG et Stoke City, qui avaient signé un prêt d'un an en août dernier, ne s'opposeront pas à ce nouveau prêt en Liga. Las Palmas a donc les cartes en main pour faire revenir Jesé, qui veut jouer dans sa ville pour être proche de son fils. Sauf que cette opération n'est pas gagnée car la formation des Îles Canaries n'a pas vraiment le budget salarial pour accueillir le joueur du PSG, tout en sachant que le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle, Jesé n'ayant pas été si décisif que cela la saison passée dans son club, avec trois buts. Paris espère en tout cas trouver la meilleure solution pour sortir son joueur de ce mauvais pas.