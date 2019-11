PSG : Arsenal recalé, une star du Real préfère attendre Paris

Dans : PSG.

Capable de rivaliser avec les meilleures équipes du continent, le Paris Saint-Germain devient un club attractif sur le marché des transferts. Une tendance que James Rodriguez pourra confirmer.

De retour suite à son prêt de deux saisons au Bayern Munich, James Rodriguez (28 ans) ne parvient toujours pas à s’imposer au Real Madrid. Il est vrai que le milieu offensif n’est pas aidé par ses blessures. Mais peu importe son état physique, le Colombien ne fait pas partie des premiers choix de l’entraîneur Zinédine Zidane. Personne ne sera donc surpris d’apprendre que le Merengue souhaite de nouveau faire ses valises. Bien sûr, la Maison Blanche ne s’y opposera pas, à condition de récupérer un énorme chèque. En effet, El Desmarque croit savoir que le président Florentino Pérez, conscient de la valeur marketing de son joueur, réclamerait 50 M€ pour son transfert.

Du coup, Arsenal, qui préparerait une offre de 42 M€, devrait être recalé. De toute façon, James Rodriguez ne serait pas emballé par l’idée de rejoindre les Gunners, pas assez souvent présents en Ligue des Champions à son goût. L’ancien Monégasque préférerait attendre l’été prochain avec la Copa América pour faire augmenter sa cote. Et ainsi attirer des clubs plus ambitieux tels que l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, deux destinations cochées par le Madrilène. Rappelons que le champion de France s’est intéressé au meneur de jeu par le passé, à l’époque de l’entraîneur Unai Emery.