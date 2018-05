PSG : Areola prêt à rester au PSG si Gianluigi Buffon signe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alphonse Areola avait été relativement clair la semaine passée dans une interview, le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain prévenait en effet qu'il était opposé à l'idée de retrouver le banc de touche du PSG si le club de la capitale devait recruter un nouveau portier. Mais, alors que les rumeurs s'intensifient et annoncent même la signature d'ici 48 heures de Gianluigi Buffon au PSG, le compte @ParisUnited6 affirme qu'Alphonse Areola est finalement prêt à rester au Paris SG si le légendaire gardien de but italien débarque lors du mercato.

« Concernant Areola, il voit d'un bon œil son arrivée (contrairement à Oblak ou Alisson) et considère même cela comme un privilège, conscient des progrès qu'il pourrait réaliser à ses côtés. Il a rencontré les dirigeants récemment qui lui ont réitéré leur confiance. L'international français a reçu de nombreux compliments de la part des dirigeants et de Javi Garcia, que ce soit son comportement ou les progrès réalisés cette année. Motta a également évoqué la possibilité de le voir devenir 3eme capitaine. Areola souhaite rencontrer rapidement Tuchel », annonce ParisUnited. A priori, la rencontre entre Alphonse Aréola et le nouvel entraîneur allemand du Paris Saint-Germain devrait avoir lieu ce mardi...un jour avant la possible signature de Gianluigi Buffon. Les pièces du puzzle se mettent en place.