PSG : Areola ou Trapp, le PSG a tranché au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin 2019, Alphonse Areola pourrait bien être le premier joueur à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Et c’est une petite surprise, tout de même. Mais la nomination de Thomas Tuchel, conjuguée à la volonté du PSG de recruter un gardien de but au mercato, aurait eu raison de l’international français, selon les informations de France Football. A en croire le magazine, le Français est dans le viseur de Newcastle, en Premier League. Effectivement, Rafael Benitez tient « en haute estime » le Français et souhaite l’enrôler depuis le printemps 2017.

Par ailleurs, le média précise que Naples est également sur les rangs. En effet, le club italien a d’ores et déjà perdu Pepe Reina, qui s’est engagé avec le Milan AC en vue de la saison prochaine. Ancien club de Steve Mandanda, Crystal Palace est également intéressé. « L'international tricolore vient même d'acheter une maison à Londres, une ville qu'adore sa femme » ajoute FF, qui précise que Kevin Trapp devrait rester au Paris Saint-Germain pour « faire le match » avec le gardien qui sera recruté par le PSG. En effet, l’Allemand serait boosté par la nomination de son compatriote Thomas Tuchel, et ne souhaiterait pas renoncer à ses émoluments très confortables dans la capitale (5ME brut par an). Comme souvent, l’été sera chaud au PSG…