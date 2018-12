PSG : Areola ou Buffon, Paris parlera mercato cet hiver

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel n’a pas instauré de hiérarchie claire au poste de gardien de but entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. Et alors que la trêve hivernale approche, on ne sait toujours pas qui est le n°1 au PSG. Visiblement, Thomas Tuchel non plus. C’est en tout cas ce que l’Allemand a laissé sous-entendre en conférence de presse, expliquant par ailleurs que des discussions auront lieu cet hiver pour éclaircir la situation. En attendant, le flou est total. Ce qui ne semble d’ailleurs pas totalement faire l’unanimité dans le clan Areola…

« Une hiérarchie entre Buffon et Areola ? Non, je n’ai pas de vision claire. Il n’y a pas de hiérarchie. Je suis très content avec les deux gardiens. Ils se poussent l’un et l’autre avec un état d’esprit exceptionnel. C’est très important d’avoir Alphonse avec nous, qu’il reste avec nous. Il a beaucoup de potentiel. C’est une bonne occasion pour lui d’arriver au plus haut niveau et s’améliorer chaque jour avec l’expérience et la personnalité de Gigi (Buffon). La décision est de plus en plus dure. On doit parler cet hiver de la suite. Mais je veux que les deux restent » a expliqué l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Pour rappel, L’Equipe annonçait en ce début de semaine qu’Alphonse Areola, dont le contrat prend fin en juin prochain, hésite à parapher un nouveau bail. Le Français craindrait pour son rôle dans la capitale française à moyen terme. Thomas Tuchel va donc devoir rapidement se décider.