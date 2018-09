PSG : Areola n°1, Tuchel s’énerve et fait marche arrière

Dans : PSG, Ligue 1.

Décidément, Thomas Tuchel ne gardera pas un bon souvenir de son passage sur le plateau de RMC Sport.

Interrogé sur l’évolution de Kylian Mbappé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu à corriger une mauvaise traduction concernant la gestion de son attaquant. Et ce n’est pas le seul malentendu de cet entretien. Lundi soir, l’Allemand a également annoncé que le Français Alphonse Areola serait le titulaire devant Gianluigi Buffon. Sa réponse semblait claire, jusqu’à son démenti ce jeudi en conférence de presse.

« Pour être précis, j'ai dit que j'avais parlé avec Alphonse et que je lui avais dit qu’il était numéro 1 avant que Gigi arrive. Mais depuis, on a signé Gigi et la situation est différente car Gigi est Gigi, a expliqué le technicien, plutôt agacé. On doit être très intelligent avec les deux et on doit trouver une solution avec les deux. Alphonse ne va pas devenir un très grand joueur bien que Gigi soit là mais parce que Gigi est là. »

Toujours pas de hiérarchie…

« On doit s'habituer au fait qu'il n'y ait pas de numéro 1A, de numéro 1B, a poursuivi Tuchel. C'est important de ne pas relayer que j'ai dit qu'Alphonse était numéro 1 aujourd'hui. » Toujours pas de hiérarchie donc, même si l’on sait que l’international tricolore jouera face à Saint-Etienne vendredi (20h45), puis mardi à Liverpool en Ligue des Champions étant donné que l’Italien est suspendu pour trois matchs en C1.