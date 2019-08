PSG : Areola n°1, Thomas Tuchel le menace quand même

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si c'est le cas Neymar qui a été le point fort de la conférence de presse de Thomas Tuchel, ce samedi à la veille de PSG-Nîmes, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n'a pas échappé à une question concernant Alphonse Areola. Car après le départ de Kevin Trapp pour Francfort, c'est le gardien de but français qui est très clairement le numéro 1 dans la hiérarchie actuelle. Reste tout de même à savoir si d'ici la fin du mercato le Paris SG recrutera ou pas un nouveau portier, et quel statut aura ce dernier. Et d'un seul coup, Thomas Tuchel s'est fait beaucoup plus prudent.

« Marcin Bulka a été bon pendant les entraînements, et pour le moment la situation est qu'on joue avec Alphonse comme numéro 1 et Marcin sur le banc. Alphonse doit montrer qu'il est capable d'améliorer et de surmonter tout cela, en prenant ses responsabilités. C'est nécessaire et très important pour nous. Un club comme le PSG est toujours ouvert pour trouver des solutions durant le mercato (...) Ce que je pense de Donnarumma ? Vous me connaissez, je ne parle jamais des joueurs qui sont dans un autre club », a précisé le technicien allemand du Paris Saint-Germain. Alphonse Areola va donc débuter la saison comme titulaire, il est difficile de savoir si ce sera toujours le cas dans trois semaines, une fois que le mercato d’été aura fermé ses portes en Ligue 1.