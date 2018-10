PSG : Areola fait un « don énorme » pour sauver 2 enfants

Dans : PSG, Equipe de France.

Quelques semaines après avoir brillé avec l’Equipe de France en Ligue des Nations, Alphonse Areola s’est illustré dans un autre domaine récemment.

Et cela sera forcément salué par tous puisque le gardien du Paris Saint-Germain a fait un « don énorme » à l’association « Hugo & Emma, un combat pour la vie », dont l’objectif est de sauver deux enfants de 2 ans et 11 mois, atteints de la grave maladie Sanfilippo type B (une maladie neurodégénérative rare qui détruit progressivement les cellules du cerveau).

« Merci ! Nous avons reçu un don énorme de la part de Mr et Mme Areola. Un don énorme… aussi gros que leur gentillesse. D’une voix très douce et d’un ton délicat, elle me dit qu’elle a pris connaissance de notre combat récemment. Qu’elle l’ignorait avant. Nous avons discuté un petit moment d’Hugo et d’Emma avant qu’elle souligne l’intérêt qu’elle porte, elle et son mari, à mes deux petits trésors. Je suis si émue et touchée par ce geste si précieux… si important et bouleversant » a publié Alicia, la mère des deux enfants, sur Facebook. Ce don, dont le montant n’a pas été dévoilé, participe à une cagnotte dont l’objectif est de récolter 4ME pour lancer un essai clinique, lequel pourrait sauver les deux enfants.