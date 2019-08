PSG : Areola fait peur, il accuse Paris et Tuchel !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Zinedine Zidane ne l'a pas caché vendredi en conférence de presse, il n'a nullement l'intention de voir partir Keylor Navas, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. L'entraîneur du Real Madrid compte sur son gardien de but remplaçant cette saison alors que ce dernier semblait prêt à rejoindre le PSG d'ici la fin du mercato. Les choses semblent donc tourner en rond sur ce dossier, Gianluigi Donnarumma n'étant visiblement pas non plus partant de l'AC Milan. Autrement dit, sauf grosse surprise toujours possible tant que le dossier Neymar ne sera pas réglé, Alphonse Areola sera le gardien de but numéro 1 du Paris Saint-Germain cette saison tout en sachant qu'il n'a pas réellement la confiance totale de ses dirigeants.

Répondant au Parisien sur le cas du champion du monde français, Elie Baup estime que du côté du PSG on ne fait rien pour aider Alphonse Areola, notamment en semblant à chaque fois remettre en cause ses qualités. « C'est un poste particulier où, dans des clubs comme Paris, il faut être décisif alors que l'on a trois ou quatre arrêts à effectuer dans le match. Donc, pour cela, il faut que le gardien ne laisse pas de place aux interrogations ou à la gamberge. Or, quand Thomas Tuchel dit à Areola dès le début de la saison qu'il va devoir faire ses preuves, on ne le place pas dans les meilleures conditions psychologiques. Aujourd'hui, et c'est certainement lié à sa situation, Alphonse est assez sécuritaire dans tout ce qu'il entreprend », explique l'ancien entraîneur, désormais consultant de BeInSports. Et comme le rappelle le quotidien francilien, Alphonse Areola doit également composer avec les incessants changements dans le staff du PSG, où il y a eu trois entraîneurs pour les gardiens de but en six ans.