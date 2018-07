PSG : Areola doit fuir le PSG, et c'est un connaisseur qui le dit !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la signature de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain est imminente. Une arrivée qui va forcément redistribuer les cartes au poste de gardien de but, un poste occupé par Alphonse Areola la saison dernière en Ligue 1. Actuellement avec les Bleus en Russie, l’ancien joueur de Villarreal doit fuir le PSG pour ne pas compromettre sa carrière. C’est en tout cas l’avis très tranché de l’ancien de la maison, Jérôme Alonzo.

« Areola va partir si Buffon arrive. Il partira, c'est certain. Il a eu beaucoup temps de jeu cette saison au PSG. Il a regagné sa place. Quand j'entends dire qu'il va rester pour apprendre ça me fait hurler, ça n'arrivera pas évidemment. À mon avis, son agent a déjà des pistes que l'on n'a pas et il doit chercher un point de chute pour Areola, c'est certain » a confié sur la Chaîne L’Equipe, le consultant de France Télévisions. Courtisé par Naples, le gardien de l’Equipe de France a mis entre parenthèse la question de son avenir durant la Coupe du monde. Après ce Mondial russe, les choses devraient néanmoins s’accélérer…