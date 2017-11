PSG : Areola dément cette rumeur qui lui colle à la peau

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Equipe de France.

Désormais titulaire indiscutable dans la cage du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola pense avoir un très grand avenir dans son club de cœur, mais aussi en équipe de France.

Après une saison dernière dans la peau d'un numéro un bis aux côtés de Kevin Trapp, Alphonse Areola a su renverser complètement la tendance de son côté cette année. Puisque depuis le mois d'août, le portier français de 24 ans a participé à tous les matchs de son équipe alors que son rival allemand n'a pas joué la moindre minute à Paris. Autant dire que l'international tricolore a fait le bon choix en ne paniquant pas lors du dernier mercato estival, quand le PSG recherchait un nouveau grand gardien international.

« Non, je n'ai pas douté de moi. Au contraire, je me suis dit que s'ils voulaient un autre gardien, c'était à moi de bosser et de montrer que je suis là. Au final, pour l'instant, il n'y a personne. Quand on est parisien, on voit le PSG au quotidien. C'était une grande fierté pour moi de signer ici, encore plus pour mes parents, qui n'avaient pas beaucoup les moyens, qui faisaient tous les déplacements avec moi... C'est une immense joie de tenir le but du PSG. Je continue de progresser, et je suis toujours là. J'aimerais pouvoir forcer ma nature, être méchant sur le terrain, me faire respecter. Je n'ai pas envie de faire mal aux gens, mais je préfère qu'ils aient mal à ma place. J'ai toujours été sérieux, mais je ne suis pas de nature à extérioriser mes sentiments. Titulaire chez les Bleus reste un objectif. Je suis prêt. Je me sens prêt. Mais j'attends », a lancé, sur Canal+, Areola, qui prouve actuellement, de part ses bonnes performances, qu'il a le talent pour devenir le gardien du grand PSG, lui qui jouit d'un grand amour pour son club.