PSG : Areola, Buffon... Pierre Ménès met le PSG en garde

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté libre cet été, Gianluigi Buffon a livré une prestation XXL avec le PSG à Guingamp samedi.

Un match qui balaie pas mal de doutes à l’égard de l’Italien, et qui devrait conforter sa place de titulaire. Et ce malgré la belle saison d’Alphonse Areola l’an passé, lequel est revenu au PSG auréolé d’un titre de champion du monde. Journaliste pour Canal Plus, Pierre Ménès estime que Thomas Tuchel ferait une grosse erreur en snobant complètement le gardien français. « Le PSG ne peut pas tout miser sur Buffon » prévient le chroniqueur du Canal Football Club.

« Non, Gianluigi Buffon n'est pas encore incontournable. Alphonse Areola doit aussi avoir sa chance. Il va finir par l’avoir, car Buffon ne pourra pas jouer tous les matchs. En plus, il est suspendu pour le début de la campagne de Ligue des Champions. Areola, il a mûri. Il ne pourra pas attendre toute la saison sur le banc, après avoir gagné une Coupe du monde. C’est un très bon gardien, un futur grand. Il progresse et le PSG ne peut pas tout miser uniquement sur Buffon » a prévenu Pierre Ménès, pour qui Thomas Tuchel aurait tout faux en oubliant totalement Areola au profit de la légende italienne. Il sera intéressant de voir comment l’Allemand organisera la rotation de ses gardiens cette saison…