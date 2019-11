PSG : Après Zidane, Klopp se met à parler de Mbappé

Dans : PSG.

Leonardo a encore du pain sur la planche s’il veut arrêter de faire parler sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Après la remontrance du directeur sportif du PSG, Zinedine Zidane ne s’en est pas laissé compter, et a réaffirmé ses propos sur le « rêve » de Kylian Mbappé de jouer un jour au Real Madrid, histoire de faire comprendre qu’il n’inventait rien, et ne faisait que refléter les désirs du joueur. Et maintenant, rebondissant sur la rumeur de l’intérêt de Liverpool pour le champion du monde français, Jurgen Klopp a aussi évoqué le cas d’une éventuelle signature de l’attaquant du PSG. Le manager de Liverpool s’est montré toutefois beaucoup moins rêveur, expliquant que signer Mbappé serait magnifique, mais demeurait irréalisable.



« Du point de vue sportif, ok, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le signer. Quel joueur il est. Mais il s'agit d'argent bien sûr. Aucune chance. Absolument aucune chance. Désolé d'avoir tué cette idée. Je ne vois aucun club pour le moment qui puisse acheter Kylian Mbappe au PSG Je ne vois aucun club, c'est comme ça. Et nous sommes impliqués dans des clubs qui ne peuvent pas. C'est aussi simple que cela », a livré l’entraineur de Liverpool avant le match face à Manchester United. Un discours souvent tenu quand cela concerne le marché des transferts des Reds, qui ne font en effet que très peu de folies dans les achats, surtout comparés à leurs concurrents en Angleterre.