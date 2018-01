PSG : Après Sanchez, MU pourrait tenter un coup de folie contre Paris

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point de boucler l’arrivée de prestige d’Alexis Sanchez, qui avec une incroyable prime à la signature et un salaire colossal, deviendrait le joueur le mieux payé du Royaume, Manchester United a toujours les poches pleines.

Le club anglais travaille en effet sur les derniers aspects de l’arrivée du Chilien en provenance d’Arsenal, et pourrait ensuite se pencher sur un autre dossier. Comme c’était le cas avec Alexis Sanchez, annoncé de manière quasiment certaine à Manchester City avant que MU ne débarque, les Red Devils vont tenter de piquer Lassana Diarra au PSG.

The Express annonce ainsi que, si Paris n’a pas bouclé l’opération avec le milieu de terrain libre de tout engagement quand le dossier Sanchez sera officialisé, une offre copieuse sera faite à l’ancien joueur du Real Madrid. De quoi faire douter Lassana Diarra, qui négocie chaque ligne de son futur contrat avec Paris en ce moment ? Si le PSG semble bien avoir la préférence du joueur, la perspective de voir MU effectuer une offre difficilement refusable aurait ralenti les négociations entre Diarra et Paris affirme le journal anglais, pour qui, si le timing est bon, tout est encore possible dans ce dossier.