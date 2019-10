PSG : Après Neymar, Kylian Mbappé cible n°1 du Barça !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après une bataille rangée lors du mercato 2019 autour du cas Neymar, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pourraient se retrouver dans une guerre encore plus musclée lors du prochain marché des transferts. Car selon le Mundo Deportivo, ce n’est plus la star brésilienne du PSG qui fait rêver les dirigeants barcelonais, mais bien et bien Kylian Mbappé. Le quotidien sportif catalan fait sa Une sur la prochaine quête du Barça, à savoir un numéro 9 de classe mondiale bien évidemment. Cette acquisition se fera au mercato 2020 ou un an plus tard, tout dépendra du rendement de Luis Suarez cette saison, l’attaquant uruguayen ayant tout de même 32 ans.

Et la cible numéro 1 du FC Barcelone pour devenir le numéro 9 est Kylian Mbappé, le champion du monde du Paris Saint-Germain étant considéré comme le rêve absolu. Mais dans cette quête, Josep Maria Bartolomeu sait que la bataille sera compliquée et pas uniquement parce que le PSG tient à sa star. Le président du Barça sait que le Real Madrid tourne autour de Kylian Mbappé depuis pas mal de temps et aussi fait ce de dernier un objectif. Donc si le deal avec le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne peut pas se faire, le FC Barcelone pense ensuite à Harry Kane, Marcus Rashford et enfin Lautaro Martinez. Un casting de rêve, même si Kylian Mbappé est clairement un ton au-dessus.