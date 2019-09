PSG : Après le mercato, la guerre entre le Barça et Neymar continue

Dans : PSG, Liga.

Déterminés à se retrouver pendant le mercato estival, le FC Barcelone et Neymar n’ont pourtant pas enterré la hache de guerre.

On parle encore et toujours de leur litige juridique suite à la plainte du Brésilien, qui reproche au club catalan de ne pas lui avoir versé les 26 M€ restants de sa prime de prolongation. Le Barça lui avait donné 14 M€ sur les 40 M€ promis avant de bloquer le reste, estimant que l’attaquant n’avait pas respecté son contrat en partant quelques mois après la signature de son nouveau bail. C’est pourquoi le FCB poursuit également le joueur du Paris Saint-Germain et lui réclame 75 M€.

L’histoire est assez étrange et n’est visiblement pas près de connaître son dénouement. Car selon Mundo Deportivo, les deux parties ont rendez-vous au tribunal le 27 septembre. Une date qui devrait être repoussée pour la troisième fois par le Barça, dans l'attente d'informations de la part de Neymar et du Paris Saint-Germain. Parmi ces demandes, les Blaugrana voudraient connaître le montant de la prime à la signature de la recrue parisienne en 2017, sans que l’on sache pourquoi. En tout cas, personne ne semble prêt à coopérer pour faire avancer cette affaire.