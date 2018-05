PSG : Appadoo détruit Buffon au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

La possible signature de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain ne fait pas le bonheur de tout le monde, même si c'est une légende du football actuel qui pourrait s'engager en Ligue 1. Pour Dave Appadoo, le PSG se plante lourdement s'il fait signer le gardien de but de la Juventus et sur la chaîne L'Equipe le consultant a expliqué pourquoi il estimait que ce gros coup du mercato était en fait un coup d'épée dans l'eau pour le Paris SG.

« Je m’en veux de dire cela car on parle de Gianluigi Buffon et je sais que je vais me prendre tout le monde sur le dos, mais il est quand même beaucoup moins bon. Il a été à la limite toute la saison et parfois même du mauvais côté de la limite. Il a très mal fini d’ailleurs. En Italie, même à la Juventus les supporters réclamaient plutôt que ça se termine vite et qu’on mette Szczesny qui était beaucoup plus convaincant que Buffon quand il avait sa chance. Là, il se remet en danger, en danger pour lui et Paris c’est la fausse bonne solution d’avoir un leader déclinant. Un leader déclinant ça ne marche jamais », a lancé Dave Appadoo, qui a au moins le courage de ses opinions. Mais à priori le Paris Saint-Germain ne fait pas son mercato en regardant la télévision...