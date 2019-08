PSG : Antonio Conte craque totalement, il mise tout sur Cavani

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le mois d’août risque d’être compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale est suspendu au dossier Neymar, qui veut quitter le PSG mais n’a pour le moment aucune offre formelle. En cas de départ, il faudra forcément compléter la ligne d’attaque, même si cela permettrait certainement à Mbappé et Cavani de former le duo d’attaque cette saison. L’Uruguayen entend bien retrouver sa meilleure forme pour ce qui sera sa dernière saison à Paris, avec la fin de son contrat en juin 2020. C’est ce qu’il a expliqué à l’Inter Milan, qui le suivait ces dernières semaines et s’est rapproché de son entourage pour le convaincre de venir dès cet été.

La réponse négative a été enregistrée, mais le club lombard n’a pas dit son dernier mot. Selon le Corriere dello Sport, le fait que Romelu Lukaku soit en train de passer sous le nez de l’Inter pour rejoindre la Juventus a provoqué la colère d’Antonio Conte, qui veut un grand avant-centre au mercato. Résultat, l’Inter Milan pourrait repartir à l’assaut du meilleur buteur de l’histoire du PSG avec une offre à niveau de son salaire parisien. De quoi tenter l’ancien napolitain ? Pas forcément, car Cavani a bien l’intention de choisir tranquillement son futur club dans un an, et de ne pas quitter le PSG par la petite porte.