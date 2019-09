PSG : Ander Herrera impliqué dans une affaire de match truqué ?

Dans : PSG, Foot Europeen, Info.

Officiellement Parisien depuis le mois de juillet, Ander Herrera avait montré de belles choses durant les matchs amicaux.

Mais l’international espagnol n’a pas eu la chance de prouver sa valeur en Ligue 1 puisqu’il s’est blessé avant le début du championnat. Toujours forfait, l’ancien de Manchester United devrait faire son retour à la compétition après la trêve internationale. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel, qui va pouvoir compter sur un joueur au top physiquement. Sur le plan mental en revanche, certaines affaires extra-sportives pourraient le perturber.

En effet, L’Equipe rapporte via l’AFP que le nouveau joueur du Paris Saint-Germain comparaît dans un procès pour match truqué. La rencontre en question est la victoire 2-1 du Real Saragosse face à Levante en 2010-2011. Saragosse est soupçonné d’avoir versé 965 000 euros à certains joueurs et membres de l’encadrement de Levante dans le but de truquer cette rencontre. Et parmi les 42 personnes accusées, on y retrouve l’ancien de l’Atlético Gabi et donc Ander Herrera. Le procès ne devrait pas rendre son verdict avant le 30 septembre prochain.