PSG : Ancelotti a tout tenté pour piquer Verratti au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Courtisé avec assiduité par le FC Barcelone cet été, Marco Verratti était également dans le viseur du Bayern Munich au mercato.

Il a été l’acteur principal de la première partie du mercato du Paris Saint-Germain : Marco Verratti est finalement resté au club, malgré sa volonté affichée de rejoindre le FC Barcelone. Titulaire indiscutable aux yeux d’Unai Emery malgré des performances en dents de scie, l’international italien garde une grosse cote en Europe. Ainsi, Le Parisien rapporte que Carlo Ancelotti en avait fait sa priorité estivale du côté du Bayern Munich.

Effectivement, l’ancien coach du club de la capitale aurait « multiplié les appels téléphoniques pour qu’il rejoigne la Bavière ». Une information pas franchement étonnante quand on sait l’attachement que porte « le Mister » au natif de Pescara. « Pendant que ses dirigeants critiquent le modèle du PSG, l'argent du Qatar, en coulisses, les hommes forts du club allemand ont tenté de débaucher le facétieux et indispensable milieu de terrain » ironise même Le Parisien. Finalement, le champion d’Allemagne en titre a cassé sa tirelire sur Corentin Tolisso, transfert le plus cher du club. Peut-être a-t-il fait le bon choix, à la vue des débuts très réussis de l’ancien Lyonnais au Bayern Munich…