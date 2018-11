PSG : Ambre Godillon a une mauvaise nouvelle pour le clan Rabiot

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Déjà remplaçant contre l'OM et Lille, Adrien Rabiot devrait commencer le match retour de Ligue des champions mardi soir à Naples sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Ambre Godillon affirme à un peu plus de 24 heures de cette rencontre probablement décisive pour le PSG que Thomas Tuchel a décidé de titulariser Julian Draxler plutôt que le milieu de terrain français.

« Par conséquent, pour la première fois de la saison, Adrien Rabiot va commencer une rencontre européenne dans la peau d’un remplaçant. Si la situation contractuelle du Français est toujours indécise, sa situation sportive était, jusqu’au Classique face à Marseille, très claire. Ce n’est visiblement plus le cas », écrit la journaliste de Yahoo Sport, qui travaille également pour le site officiel du PSG et doit donc avoir des sources très sérieuses. Du côté d'Adrien Rabiot et sa maman, laquelle se serait déjà plainte de cette situation auprès de Maxwell, vendredi lors de la réception du LOSC, les choses vont forcément se tendre, le point de rupture ne semblant plus être très loin.