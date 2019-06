PSG : Alves quitte Paris, Neymar n'est pas le seul à pleurer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Grand ami de Dani Alves depuis de nombreuses années, Neymar a forcément été attristé par le départ de l’ancien Barcelonais, officialisé dimanche après-midi par le Paris Saint-Germain. Mais au sein du club de la capitale, Neymar n’est pas le seul à regretter le départ de Dani Alves. Et pour cause, Colin Dagba a confié qu’il était également très affecté par cette nouvelle qui vient de tomber en provenance du Brésil. Le jeune défenseur droit de 20 ans, qui devrait logiquement grimper dans la hiérarchie la saison prochaine, a effectivement rendu un bel hommage à son aîné dans les colonnes du Parisien.

Dani Alves, qui a longtemps regretté l’attitude de certains jeunes, devrait apprécier cette déclaration du jeune Titi qui fait l’unanimité à Paris. « D'abord, Dani n'a pas toujours évolué à ce poste cette saison, il était assez polyvalent. Ensuite, il y a encore du monde devant moi avec Thilo (Kehrer) et Thomas (Meunier). Mais son départ m'impacte car je le copiais beaucoup et je l'appréciais vraiment énormément pour son intelligence de jeu, ses placements. Il m'a beaucoup fait progresser » a confié l’international espoirs français, qui dispute actuellement l’Euro en Italie. Et qui, de loin, reste attentif au mercato du Paris Saint-Germain.