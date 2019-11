PSG : All-in sur Mbappé, Paris fait le deuil de Neymar !

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra gérer plusieurs dossiers chauds au mercato. Il sera notamment question de l’avenir des stars Neymar et Kylian Mbappé…

Assurément, le club de la capitale française ne pourra pas se permettre de vendre ses deux joyaux lors du même été. Il va donc falloir faire un choix, et selon les informations obtenues par Paris-United, celui-ci a d’ores et déjà été fait par le directeur sportif Leonardo. En effet, le média affirme que le Paris Saint-Germain a l’intention de vendre Neymar et de faire de Kylian Mbappé la figure de proue de son projet. L’ambition du PSG est ainsi de prolonger le champion du monde français jusqu’en 2024, avec une revalorisation XXL à hauteur de 30 ME nets par saison.

En parallèle, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas au départ de Neymar. L’objectif de Leonardo est même de profiter de la vente du Brésilien afin de construire une « équipe autour de Kylian Mbappé ». Enfin, le média affirme que l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France a été satisfait du mercato estival réalisé par le club de la capitale (Icardi, Navas, Gueye, Diallo, Herrera). Reste désormais à voir si Kylian Mbappé sera d’accord pour continuer l’aventure au Paris Saint-Germain, alors que l’intérêt du Real Madrid à son égard est plus fort que jamais. Un salaire astronomique dans le club de sa ville ou un départ chez le cador étranger de ses rêves, Kylian Mbappé aura le choix cet été.