PSG : Alerte générale, Paris a un méga bug en défense

Cet été, le Paris Saint-Germain a pris la décision de ne pas recruter de latéral gauche au mercato. Et cela malgré les prestations décevantes de Layvin Kurzawa depuis de longs mois…

Aux yeux de Leonardo et de Thomas Tuchel, il est désormais évident que l’international français a grillé tous ses jokers dans la capitale. Au mois de juin au plus tard et peut-être même avant, Layvin Kurzawa fera ses valises. Pour Patrick Colleter, ancien défenseur du Paris Saint-Germain, il est évident que l’ancien Monégasque n’a pas le niveau requis pour évoluer dans une telle équipe. Cela pose un réel problème puisque selon l’expert, Paris n’a tout simplement pas de doublure fiable à Juan Bernat cette saison comme il l’a indiqué dans les colonnes du Parisien.

« Le PSG dispose d’un bon latéral gauche, simplement, il n’a pas joué au bon endroit à Dijon. Paris pensait avoir une doublure avec Kurzawa, mais vu ses prestations, il devient clair qu’il manque un joueur à ce poste. Diallo ? Jouer dans l’axe ou dans le couloir, ça n’a rien à voir. Dans les courses et physiquement, ce n’est pas la même chose. Et il faut apporter offensivement. Diallo va continuer de dépanner. Tuchel tente sans doute aussi ce genre de choses pour voir sur qui il peut compter si Bernat se blesse » a indiqué Patrick Colleter, pour qui le poste de latéral gauche pose un sérieux soucis au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel ne viendra sans doute pas dire le contraire…