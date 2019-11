PSG : Al-Khelaïfi veut le prolonger, Neymar en mode Poker face

Dans : PSG.

Désireux plus que tout de partir du Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar s’est rendu compte que ce ne serait pas si facile que ça.

Même si sa position était claire vis à vis de ses dirigeants et qu’il l’a assumée ensuite devant les médias lors de son retour en championnat de France, le Brésilien a forcément jeté un coup de froid sur son aventure parisienne. La question se posera inévitablement l’été prochain, quand l’ancien barcelonais n’aura plus que deux ans de contrat. A moins que le PSG ne parvienne à réaliser un véritable tour de force en prolongeant le contrat de son numéro 10, dans ce qui serait tout de même un exploit de la part des dirigeants. Nasser Al-Khelaïfi y croit, et il compte bien attendre que tous les feux soient au vert pour avancer.

Car contrairement à ce qu’affirme la presse espagnole, Neymar n’a pas refusé une prolongation de contrat de la part du PSG, tout simplement car les deux parties n’ont pas encore abordé concrètement le sujet. Si des discussions ont eu lieu en mars 2019, ce n’était qu’une simple prise de contact pour afficher le désir de Nasser Al-Khelaïfi de garder Neymar aussi longtemps que possible. Mais désormais, selon RMC, c’est début 2020 que les vrais négociations devraient débuter, avec le but de frapper un grand coup en fin de saison. Difficile toutefois d’imaginer un accord rapide. Neymar aura du mal à voir son salaire être augmenté après deux années décevantes, et le Brésilien cherchera aussi à savoir si le FC Barcelone a désormais les moyens de le faire revenir, ce à quoi le PSG n’avait pas totalement refermé la porte l’été dernier. Autant dire qu’en grand amateur de poker, Neymar sait que la partie pourrait durer longtemps.