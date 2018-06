Dans : PSG, Liga, Mercato.

En 2013, le FC Barcelone était fier d’annoncer la signature d’une pépite nommée Neymar, arrachée au Real Madrid. Cinq ans plus tard, la Maison Blanche a bien l’intention de prendre sa revanche.

En effet, les deux cadors espagnols sont de nouveau à la lutte pour un prodige de Santos. Cette fois, la perle rare s’appelle Rodrygo (17 ans). Et selon plusieurs médias ibériques, c’est le Real qui devrait l’emporter grâce à une offre financière beaucoup plus séduisante. Le club dirigé par Florentino Pérez aurait raflé la mise pour 45 M€, plus divers bonus accordés à l’attaquant brésilien (14 M€) et à ses agents (8 M€). Une information démentie par le président de Santos Jose Carlos Peres, qui révèle une proposition du Paris Saint-Germain sur ce dossier.

« Il n'y a aucun accord pour Rodrygo, a prévenu le dirigeant pour ESPN. On a plusieurs propositions : le PSG, le Real, le Barça... Ils peuvent payer le montant de sa clause libératoire. Ils devront impérativement payer 50 M€. Voilà où l'on en est. Les médias peuvent parler d'un milliard d'euros s'ils le souhaitent. Mais Rodrygo peut seulement partir pour 50 M€, une somme qui permettra à Santos de respirer et de renforcer son équipe. Je ne dis pas qu'on doit absolument le vendre, je dis juste qu'il y a des offres. Si des clubs arrivent et payent sa clause libératoire, on est obligé de le laisser partir. » Une telle somme pour un joueur de 17 ans, le pari est tout de même risqué mais Nasser Al-Khelaïfi a visiblement bien l'intention de ne pas laisser la partie gagnée d'avance au Real Madrid.