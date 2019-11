PSG : Al-Khelaifi snobé au mercato, il pleure presque pour venir

Dans : PSG.

Dans les derniers jours du mercato, Emre Can avait été cité comme étant proche du PSG. Mais finalement, l'international allemand a préféré snober Paris et rester à la Juventus. Il le regrette.

On s’en souvient, afin de venir renforcer son milieu de terrain, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont longtemps pensé à Emre Can, l’international allemand de la Juventus. Mais après avoir hésité, le milieu défensif de 25 ans avait finalement décidé de ne pas quitter le club turinois, estimant que cela était mieux pour lui un an seulement après avoir rejoint la Juventus en provenance de Liverpool. Mais quelques jours plus tard, Emre Can avait eu en choc en apprenant que les dirigeants de la Vieille Dame ne l’avaient pas mis dans la liste A pour la Ligue des champions.

Depuis, Emre Can regrette énormément de ne pas avoir opté pour un départ au dernier marché des transferts, alors qu’il est lié jusqu’en 2022 avec la Juve. Et ce dimanche, le Corriere dello Sport affirme que le milieu allemand est désormais déterminé à bouger dès le mercato hivernal afin d’avoir toutes ses chances d’être dans la Mannschaft pour l’Euro 2020. C’est dans ce sens qu’Emre Can a rencontré jeudi son agent, Shahin Shayesteh, afin de faire le point sur les offres éventuelles en cours. Et le quotidien sportif italien affirme que le Paris Saint-Germain serait toujours chaud sur ce dossier, mais le club de la capitale devra aussi composer avec la concurrence de Manchester United.