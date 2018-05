PSG : Al-Khelaïfi se fout du palmarès de Tuchel, il veut du jeu

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de la présentation à la presse de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a détaillé les différentes raisons pour lesquelles il a choisi l'entraîneur allemand.

Cette fois-ci, le club de la capitale française a bel et bien changé d'ère. Au lendemain de la dernière journée de Ligue 1, Paris a effectivement présenté Thomas Tuchel. Après deux saisons à la sauce espagnole, sous la direction d'Unai Emery, le PSG va donc passer à l'Allemand dès le mois de juillet prochain. Au grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi, qui se réjouit d'accueillir Tuchel. Suivi par de grands clubs européens depuis son départ du Borussia Dortmund en mai 2017, et notamment par le Bayern Munich, le technicien de 44 ans n'a pas hésité à relever ce challenge francilien. Malgré son faible palmarès, composé d'une seule Coupe d'Allemagne, Tuchel devra faire progresser Paris grâce à son style de jeu à la Guardiola et à son leadership. Les deux qualités principales qui ont convaincu Al-Khelaïfi.

« Je suis très heureux d'être ici avec vous pour la présentation du nouvel entraîneur. Bienvenue coach dans votre nouvelle maison, le Paris Saint-Germain. Le monde du football connaît très bien Thomas Tuchel. Sa philosophie de jeu va plaire aux joueurs, aux supporters, mais aussi à vous, médias. Le football offensif est dans l’ADN de notre club. Beaucoup de clubs le voulaient, mais il a choisi le Paris Saint-Germain. Je tiens à le remercier. Et je voulais encore remercier Unai Emery pour son travail au Paris Saint-Germain », a avoué, en conférence de presse, le président Al-Khelaïfi, qui souhaite donc que l'équipe de Tuchel régale le public du Parc des Princes en termes de jeu, mais aussi et surtout en termes de résultats, et notamment en Ligue des Champions.