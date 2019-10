PSG : Al-Khelaïfi remercié, il a sauvé la carrière de Buffon

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain décidait de miser sur Gianluigi Buffon. Libre de tout contrat, l’Italien quittait la Juventus Turin et s’engageait pour une saison en faveur du club de la capitale. Un an plus tard, le bilan est sans appel : l’aventure de la légende « Gigi » Buffon au Paris Saint-Germain n’a pas été concluante. Néanmoins, elle a grandement enrichi celui qui est retourné à la Juventus Turin. Plus que ça même puisque dans une conférence sur le sport avec sa compagne Ilaria D’Amico ce dimanche, Buffon a indiqué que Paris lui avait permis de ne pas raccrocher les crampons.

« Partir de la Juventus Turin pour le Paris Saint-Germain en 2018 a fait de moi quelqu’un de plus accompli, j’avais besoin de sortir de ma zone de confort. Je remercie les dirigeants du Paris Saint-Germain car sans eux, j’aurais arrêté de jouer » a tout simplement expliqué le gardien italien, extrêmement reconnaissant envers Nasser Al-Khelaïfi. Si les prestations du gardien sur le terrain n’ont pas emballé grand monde, on retiendra à Paris la grande classe et l’élégance d’un Gianluigi Buffon qui, sans surprise, était extrêmement apprécié par le vestiaire du Paris Saint-Germain. On peut comprendre pourquoi au vu de la classe du monsieur…