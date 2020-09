PSG : Al-Khelaïfi relance l’énorme dossier Koulibaly !

Dans : PSG.

Les départs conjugués de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva ont laissé un grand vide au sein de l’effectif du PSG dans le secteur défensif.

Sans aucun doute, le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de recruter au minimum un défenseur central d’ici au 5 octobre afin de compenser ces deux départs. Mais depuis l’ouverture du mercato, très peu de noms ont filtré. Au début de l’été, Kalidou Koulibaly a timidement été associé au PSG, notamment car il verrait d’un bon œil un départ de Naples et qu’il a acheté un grand appartement au cœur de Paris. Pour des raisons financières, le dossier était néanmoins en stand-by et le roc sénégalais semblait plus proche de Manchester City que de la capitale française.

Selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain n’a toutefois pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. Et pour cause, le spécialiste du mercato italien affirme en ce milieu de semaine que le Paris SG pourrait « rentrer dans la course » pour s’offrir Kalidou Koulibaly dans les prochaines semaines. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Leonardo a fait savoir que Paris devait vendre avant de penser à se renforcer. Mais le directeur sportif brésilien a également fait comprendre que les départs de Cavani, Thiago Silva et Meunier devaient être compensés. Avec un joueur tel que Kalidou Koulibaly, il est clair que le PSG frapperait un énorme coup sur le marché des transferts, avec un élément aguerri au haut niveau, qui dispose d’ores et déjà d’une expérience forte en Ligue des Champions et qui est susceptible de concurrencer Presnel Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. Reste maintenant à voir par quel moyen le PSG parviendra à boucler ce dossier, estimé à plus de 70 ME sur le marché des transferts…