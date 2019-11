PSG : Al-Khelaifi prêt à vendre Cavani au mercato d'hiver ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, Edinson Cavani n’est pas certain de prolonger avec le club de la capitale. La tendance serait même à un départ…

Et pour cause, le champion de France en titre possède déjà dans ses rangs le successeur de Cavani en la personne de Mauro Icardi, lequel est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Malgré son âge, Edinson Cavani (32 ans) ne devrait néanmoins pas rencontrer beaucoup de difficultés à rebondir en Europe. Très apprécié en Italie après son passage remarqué à Naples jusqu’en 2013, le Matador du Paris Saint-Germain jouit également d’une très belle cote en Espagne selon AS.

Effectivement, le média indique en ce milieu de semaine que l’Atlético de Madrid, qui souhaite recruter un attaquant lors du mercato hivernal, pense toujours très fort à Edinson Cavani. Bien-sûr, il paraît improbable de voir l’attaquant du PSG quitter la capitale en pleine saison. Mais cela ne dérange pas les Colchoneros, visiblement prêts à attendre la fin de la saison pour récupérer Edinson Cavani gratuitement. Reste maintenant à voir si le joueur sera tenté par cette expérience, dans laquelle il pourrait croiser un entraîneur au tempérament similaire au sien, Diego Simeone. Enfin, il faudra tout de même guetter l’attitude du Paris Saint-Germain, qui pourrait à la surprise générale dégainer une offre de prolongation de contrat, même si ce n’est actuellement pas du tout la tendance.