PSG : Al-Khelaïfi plus fort que Neymar, Pierre Ménès l'assure

Dans : PSG, Ligue 1.

Tandis que Neymar multiplie les gestes de provocation à destination du Paris Saint-Germain, le club de la capitale attend désormais de pied ferme le retour lundi de sa star brésilienne au Camp des Loges. Depuis la sortie médiatique de Leonardo en début de semaine, et l'annonce d'une possible sanction contre Neymar, attendu depuis le 8 juillet par le PSG, c'est le silence absolu du côté du Paris SG. Mais pour Pierre Ménès, si Neymar semble vouloir prendre l'initiative lors de ce mercato afin de partir, au final le footballeur ne pourra pas s'opposer au choix final du PSG avec qui il a signé un contrat en béton en 2017.

Pour le consultant de Canal+, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont les atouts dans les mains. « Les propos de Neymar sur la remontada ? Faut voir l’interview. On lui demande quel est son meilleur souvenir de vestiaire et il met un moment à répondre. C’est le match de sa vie. Le timing est juste mauvais (...) Il veut partir ? Je ne dis pas le contraire je dis que c’est le PSG le maître du jeu », a confié, sur Twitter, Pierre Ménès, qui il y a encore deux semaines ne croyaient pas le départ de Neymar possible. Désormais, Nasser Al-Khelaïfi serait en position de force, mais le bras de fer sera difficile à remporter quand même si Neymar ne veut vraiment plus jouer pour le PSG.