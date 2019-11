PSG : Al-Khelaifi offre 50ME à Mbappé, cela ne suffit pas ?

Dans : PSG.

La presse italienne affirme que le Paris Saint-Germain offre un salaire annuel de 50ME par an à Kylian Mbappé afin qu'il prolonge au PSG. Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour empêcher la star d'aller au Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain est bien conscient d’avoir la star du football mondial dans son effectif avec Kylian Mbappé. C’est une évidence, quoi qu’on pense de l’attaquant tricolore du PSG, Mbappé a toutes les qualités sportives et marketing pour devenir le numéro 1 mondial très rapidement. Alors, même si le joueur arrivé de Monaco en 2017 pour 180ME est lié jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi et le Qatar aimeraient rapidement prolonger Kylian Mbappé et ainsi couper l’herbe sous le pied du Real Madrid, qui tourne autour du joueur français depuis plusieurs saisons.

Cette semaine, la presse italienne affirme que pour conserver Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain lui aurait proposé un salaire de 50ME par an contre une prolongation jusqu’en 2024. Le champion du monde deviendrait ainsi le footballeur le mieux payé de la planète devant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Mais cela pourrait ne pas être suffisant affirme Nabil Djellit. « 50ME par an, c’est assez incroyable. Après, à cette échelle-là de salaire, il faut aussi être dans la tête de Kylian Mbappé. S’il a vraiment le désir d’aller au Real Madrid, peut-être que lui il ne verra pas de différence entre 42ME et 50ME. A un moment, vous êtes à un tel niveau que parfois le salaire n’est pas ce qui est le plus déterminant. C’est très important, mais il faut aussi savoir quelle place il veut avoir dans l’histoire du football. C’est aussi ça Kylian Mbappé », explique le journaliste de L’Equipe, conscient que le joueur français du PSG a clairement les moyens financiers de faire le choix qu’il veut au mercato.