PSG : Al-Khelaifi ne regrette pas les 400ME payés pour Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a réalisé le mercato du siècle en 2017 lorsqu'il s'est offert à quelques semaines d'intervalle Neymar et Kylian Mbappé. Et même si ce coup a eu un coût, 400ME, et que cela vaut quelques soucis au PSG avec l'UEFA en matière de fair-play financier, du côté de Nasser Al-Khelaifi on se frotte encore les mains que la star brésilienne et le champion du monde français soient des footballeurs parisiens. A l'occasion du stage qu'effectue le Paris SG au Qatar, le patron du PSG a redit tout le bien qu'il pensait des deux joueurs et leur importance.

« Oui, il y a un engouement incroyable autour de Neymar, mais aussi autour de Kylian Mbappé et de tous les joueurs. Tout le monde parle des installations incroyables qu'il y a ici. En tant que Qatari, je suis très fier des installations que nous avons ici. Le club les met en valeur. C'est très important pour nous. Le bonheur de Neymar ? Je pense comme vous, Neymar est très heureux ici avec le club comme il l'a dit », a confié, sur CulturePSG.com, un Nasser Al-Khelaifi, visiblement très heureux de pouvoir faire venir son club au Qatar, alors que se profile déjà l'organisation du Mondial et la pluie de stars qui va tomber sur l'état gazier.