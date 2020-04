PSG : Al-Khelaïfi largue les pépites, Daniel Riolo applaudit

Dans : PSG.

Chaque été, le PSG laisse partir ses plus grands espoirs. Si cela fait toujours hurler au sein du club comme chez les supporters, c’est pourtant d’une logique implacable pour Daniel Riolo.

Depuis qu’il est passé sous pavillon qatari et a changé de dimension, le PSG a franchi un énorme cap et fait désormais partie des meilleures écuries européennes. Logiquement, il est beaucoup plus difficile pour les jeunes du club de s’imposer en équipe première. Presnel Kimpembe arrive à se faire sa place, et c’est à peu près tout, Colin Dagba ayant montré aux yeux de son entraineur ses limites au plus haut niveau. Chaque été, des joueurs partent et sont vendus, et pour Daniel Riolo, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font bien de n’avoir aucun scrupule. Ce ne sont pas les possibles départs de Tanguy Kouassi ou d’Adil Aouchiche qui vont faire pleurer le chroniqueur de RMC.



« Le PSG aurait une stratégie curieuse avec ses jeunes ?! Mais non, il les vend très bien. L’année dernière ils se sont sauvés par rapport au Fair-Play Financier avec des ventes de jeunes (pour 63 ME). Signer Tanguy Kouassi ? Mais il faut que le joueur le veuille ! Il ne veut pas le mec alors que ça fait longtemps qu’ils essaient. Tu ne peux pas le forcer. Les vraies questions sur les jeunes du PSG, c’est : qui est parti et aurait pu s’imposer dans l’équipe ? Qui est allé ailleurs et est devenu un crack dont le PSG n’aurait pas pu se passer ? Là, vous aurez du mal à trouver. S’ils n’ont pas le niveau pour jouer chez toi », a balancé Daniel Riolo, pour qui le PSG fait bien de ne pas insister et de laisser partir ses jeunes joueurs. A l’heure actuelle, parmi les joueurs formés à Paris et partis récemment, des éléments comme Kingsley Coman, Jonathan Ikoné, Adrien Rabiot, Moussa Dembélé ou Mattéo Guendouzi pourraient prétendre à une place dans la rotation, mais seul l’ailier international français du Bayern Munich représente un véritable regret sur les conditions de son départ.