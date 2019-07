PSG : Al-Khelaïfi lâche Neymar, Mbappé prend le pouvoir

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis qu’ils ont été recrutés au prix fort par le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont sans cesse comparés.

Le Brésilien a une plus grande aura internationale, de par son passage au Barça (2013-2017) et ses exploits avec le Brésil. Mais le Français, qui a six ans de moins, est peu à peu en train d’empiéter sur les plates bandes du Ney. Champion du Monde avec l’équipe de France depuis l’été dernier, le prodige de 20 ans a été élu meilleur joueur de la Ligue 1 lors de l’exercice précédent. Ce qui prouve que Mbappé a rattrapé son retard sur Neymar, venu à Paris pour échapper à l’omnipotence de Messi et être la grande star. Une ambition plus ou moins ratée, vu qu’après deux saisons compliquées par des blessures au pied droit, l’Auriverde de 27 ans n’a plus le même statut au PSG, selon Alain Roche.

« Le poids de Neymar dans le vestiaire lui est davantage conféré par ce qu’il représente que par le rôle qu’il y joue. Maintenant, les choses ont pas mal évolué. Parce que c’est un garçon qui ne fédère pas forcément. Parce qu’il a eu des passe-droits qui ont pu en agacer. Surtout, il a été recadré publiquement par Nasser al-Khelaïfi. Et s’il n’a plus le même soutien présidentiel, ça va forcément impacter son poids auprès de ses collègues. Le poids de Mbappé ? Son statut de champion du monde a obligatoirement marqué les esprits. Et, surtout, en reprenant seul les clés de l’attaque à partir de février avec une réussite certaine, Kylian a pris de l’importance. Moins comme un leader que comme le joueur qui peut résoudre les problèmes quand Neymar et Cavani sont absents. Et lui est suffisamment malin pour ne pas s’enfermer dans un clan. Du haut de ses 20 ans, il ne peut pas encore assumer de parole collective, mais il va tâcher d’être bien avec tout le monde dans l’idée de donner envie, par son niveau, mais également par son attitude, à ses partenaires de lui fournir des occasions de but », a expliqué, dans France Football, le consultant francilien, qui estime donc que Mbappé va avoir plus d’importance au PSG, et encore plus si Neymar venait à faire ses valises durant ce mercato...