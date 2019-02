PSG : Al-Khelaifi incendié pour sa gestion du dossier Rabiot !

Dans : PSG, Ligue 1.

Libre dans six mois, Adrien Rabiot est toujours mis à l’écart au Paris Saint-Germain. Pourtant, Thomas Tuchel aimerait pouvoir compter sur l’international français, d’autant que le coach allemand ne dispose pas de beaucoup de solutions dans ce secteur de jeu. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas disposé à changer d’avis dans l’immédiat au sujet du joueur de 23 ans. Une grosse erreur de gestion selon Pape Diouf, qui n’a pas hésité à incendier la direction parisienne pour son attitude vis-à-vis du joueur.

« J’ai entendu un joueur sur une chaîne voisine dire que Rabiot ne devrait plus jouer du tout au PSG. Je n’ai pas compris cette attitude, d’autant que Rabiot a aujourd’hui un contrat qui ne se termine qu’au mois de juin, il a tout à fait le droit de participer aux entraînements et l’entraîneur a tout à fait le droit de le faire jouer. Alors oui on peut parler de double peine. Un, ils se privent d’un joueur (un milieu de terrain) qu’on a cherché vainement de partout en Europe sans avoir trouvé, et deuxièmement ils perdent un joueur (gratuitement) à la fin de la saison. C’est une manière de gestion qui est condamnable. Je ne m’étais pas fait que des amis lorsque j’avais pensé que Paris manquait singulièrement d’une direction à la hauteur. Je le pense toujours » a expliqué l’ancien président de l’Olympique de Marseille, connu pour son franc-parler et qui a fait honneur à sa réputation sur l’antenne de TF1 au moment de critiquer le président du PSG.