PSG : Al-Khelaifi et Paris ont une énorme crainte, ça se voit !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le président du Paris Saint-Germain, apparu très énervé dimanche dernier à Lille, tout comme Thomas Tuchel, ne s'attendait probablement pas à vivre une telle fin de saison. Mais le fiasco européen a clairement fait dérailler un PSG qui semblait au mieux, et depuis plus rien n'est pareil au sein du club de la capitale. Mais en l'espace d'une semaine, le Paris SG peut tout de même boucler de manière plus positive sa saison en décrochant dimanche soir face à Monaco un nouveau titre de Champion de France, puis samedi prochain une nouvelle Coupe de France. Et si l'on en croit Le Parisien, cette échéance du Stade de France face à Rennes a tendance à mettre tout le monde sous tension au sein des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Comme l'explique le quotidien régional, dans les bureaux du PSG, l'atmosphère est irrespirable concernant ce rendez-vous face aux Bretons, une défaite en Coupe de France étant susceptible de provoquer un séisme. « Au sein de la Factory, le siège du club situé à Boulogne-Billancourt, la tension est assez palpable dès qu’on évoque l’échéance du Stade de France. Comme si l’ensemble des salariés avait bien saisi que Paris était peut-être à l’aube d’une saison ratée. A moins de gagner la Coupe de France. Un lot de consolation visiblement encore très désirable », explique le média parisien. Il est que cette saison le Paris SG peut finir sans aucune coupe nationale, ce qui serait forcément une énorme désillusion.