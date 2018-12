PSG : Al-Khelaïfi en furie contre cet anniversaire qui dérape, ça va barder

Dans : PSG, Ligue 1.

La première partie de saison du Paris Saint-Germain est quasiment parfaite, et les supporters parisiens n’ont pas à se plaindre du spectacle proposé, avec notamment de belles affiches et une qualification de prestige en Ligue des Champions.

Mais la manière dont s’est déroulé le dernier match à domicile face à Nantes ce samedi risque de faire parler. En effet, les supporters, dont une frange du CUP fêtait ses 5 ans, ont effectué un véritable festival pyrotechnique avec des pétards et une centaine de fumigènes allumés, y compris dans un dernier quart d’heure où certains spectateurs n’ont plus rien vu du match. Si une animation était prévue, les leaders des groupes de supporters avaient promis qu’aucun débordement ne serait de mise.

Quelques minutes après le match, ce « spectacle » n’a pas du tout ravi les dirigeants et notamment Nasser Al-Khelaïfi, qui doit déjà jongler avec les menaces de la LFP et de l’UEFA sur le comportement de ses supporters. La Ligue devrait frapper très fort, même si comme c’est le cas désormais, elle sera attentive aux décisions du club de la capitale. Le PSG va tenter de démasquer les coupables, pour les interdire de stade ou leur enlever leur carte d’abonnement, mais la tache sera ardue, les cagoules, écharpes et masques étant de mise. En tout cas, selon L’Equipe, les dirigeants parisiens sont très remontés, et se demandent même si la qualité des fouilles à l’entrée du stade n’est pas à revoir entièrement. Visiblement oui, même si le Parc des Princes est loin d’être le seul stade où les supporters parviennent, d’une façon ou d’une autre, à faire entrer des fumigènes s’ils le veulent vraiment.