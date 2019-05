PSG : Al-Khelaifi doit garder Tuchel, ou il va le regretter...

Dans : PSG, Ligue 1.

Très critiqué en raison de ses choix et de sa communication depuis l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel semble fragilisé au Paris Saint-Germain. Néanmoins, le coach allemand peut encore compter sur quelques soutiens. Et parmi eux, celui d’un certain Luis Fernandez. En effet, sur l’antenne de beIN SPORTS, l’ancien coach du PSG a volé au secours d’un Thomas Tuchel qui doit absolument être conservé selon lui. Car Luis Fernandez n’oublie pas la première partie de saison très prometteuse de l’ex manager du Borussia Dortmund…

Virer Tuchel serait une erreur selon Fernandez

« Il y a deux parties dans cette saison du Paris Saint-Germain. Au cours de la première, Thomas Tuchel a mis en place son style, ses méthodes, son jeu. Et ça avançait bien. On sent que les joueurs adhèrent tous. Puis il y a la seconde partie de saison, avec des garçons importants qui sont blessés. Cela coince également un peu après l’élimination contre Manchester United. Et on commence à montrer du doigt. Mais en ce qui me concerne, j’aimerais que Tuchel puisse continuer » a expliqué Luis Fernandez, pour qui le Paris Saint-Germain ferait une grosse erreur en se séparant de Thomas Tuchel, un an seulement après son arrivée dans la capitale française.