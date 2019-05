PSG : Al-Khelaifi démission ! L'Emir doit taper fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain est dans une zone de turbulences, et pour l'instant seul Thomas Tuchel fait face à ses responsabilités, l'entraîneur allemand se chargeant de toute la communication du PSG en ces temps difficiles. Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaifi est totalement muet, le président qatari du Paris SG semblant survoler tout cela sans vraiment avoir la volonté de prendre les décisions radicales qui s'imposent. Alors, ce lundi, dans Le Parisien, Alain Roche estime qu'il est probablement temps que du côté du Qatar on remette en cause NAK et qu'un véritable homme fort s'installe aux commandes du Paris Saint-Germain.

Et l'ancien joueur du PSG de réclamer des décisions au plus haut niveau. « Il va y avoir du mouvement chez les joueurs, mais j’aimerais que cela bouge en haut. Rien n’évolue. L’entraîneur est toujours seul. Il doit tout commenter, les déclarations de Neymar, le coup de poing de Neymar, tout gérer, même ce qui ne le concerne pas. J’ai envie de voir un président incarner son club de manière forte, dire aux joueurs quand cela ne va pas, en face ou médiatiquement. Pas tous les jours car la voix porte quand elle est rare mais là, elle est trop rare. Leonardo, on aime ou on n’aime pas l’homme, avait cette qualité. Il savait parler aux joueurs, leur rentrer dedans, je l’ai vu faire. Il était respecté, il savait allumer des feux, en éteindre », fait remarquer Alain Roche, qui n'est pas le seul à se demander s'il y a encore un pilote dans l'avions PSG.