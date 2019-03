PSG : Al-Khelaïfi au supplice avec la prolongation de Tuchel ?

Dans : PSG, Ligue 1.

En dépit de l’élimination gênante en Ligue des Champions, Thomas Tuchel échappe aux critiques de manière assez inédite.

Les reproches sont plus souvent formulés à l’encontre d’Antero Henrique, le responsable du recrutement, de Nasser Al-Khelaïfi le président incapable de durcir le ton avec ses joueurs, ou bien évidemment envers ceux qui étaient sur le terrain et ont clairement failli face à Manchester United. Autant dire que l’entraineur allemand ne craint pas pour son poste, et il pourrait au contraire être récompensé des changements qu’il a instauré à Paris avec une prolongation de contrat. Cela fait partie des options dans le contrat de l’ancien coach de Dortmund, mais celle-ci ne sera pas levée aussi facilement que cela.

En effet, RMC annonce que le technicien allemand demande quelques garanties avant d’apposer sa signature. Notamment en ce qui concerne les choix au sujet du marché des transferts, où « TT » aimerait posséder un droit de regard, et donc de véto ou d’approbation, en ce qui concerne les futures recrues. L’été dernier, fraichement arrivé, Tuchel avait pu imposer quelques éléments comme Thilo Kehrer, mais il avait surtout subi le choix d’Antero Henrique, et notamment l’absence de recrutement d’un milieu de terrain défensif. Ce qu’il avait déploré vivement en septembre, puis en janvier dernier. Nul doute que cela ne devrait plus se reproduire pour le coach parisien, qui veut clairement avoir la main au mercato. Reste à savoir ce qu’en pense Nasser Al-Khelaïfi.