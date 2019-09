PSG : Al-Khelaifi a abusé, Rabiot gagne son duel contre Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Info.

Ce lundi, la commission paritaire d’appel de la LFP a donné raison à Adrien Rabiot dans le litige qui l’oppose au Paris Saint-Germain, selon les informations de L’Equipe.

La décision de la commission juridique de la LFP, qui avait tranché le 3 juin 2019 en faveur du joueur, a donc été confirmée. A en croire le quotidien national, le PSG n’avait donc pas à retirer la prime d’éthique du mois de mars (autour de 40.000 euros) à Adrien Rabiot en raison de son like sur une vidéo de Patrice Evra sur Instagram. La commission estime également que « la mise à pied disciplinaire notifiée le 3 avril 2019 est intervenue postérieurement au non-versement de la prime d'éthique qui revêt le caractère d'une sanction, qu'en l'application d'un "non bis in idem", le PSG ne pouvait sanctionner deux fois M. Adrien Rabiot pour les mêmes faits fautifs ; qu'il y a donc lieu de considérer que la mise à pied disciplinaire de M. Adrien Rabiot est irrégulière » est-il indiqué. Dans ce dossier, il n’y a désormais plus d’appel possible. L’étape suivante, qui ne satisferait pas le PSG, n’est autre que le conseil des Prud’Hommes.