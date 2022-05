PSG : Al-Khelafi fait des promesses grâce à Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du Paris Saint-Germain a confié son bonheur de voir Kylian Mbappé s'engager pour trois ans de plus avec le club de la capitale. Et Nasser Al-Khelaifi voit même le début d'une nouvelle ère au PSG.

Après avoir annoncé en premier aux supporters du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé avait accepté de signer jusqu’en 2025, le président qatari du club de la capitale en a dit un peu plus pour les médias du PSG. « La prolongation du contrat de Kylian marque un moment exceptionnel dans l’histoire de notre Club et constitue une formidable nouvelle pour tous nos fans à travers le monde. Depuis que Kylian a rejoint notre famille, il a malgré son jeune âge accompli des merveilles à tous les niveaux. En prolongeant avec le Paris Saint-Germain, il devient la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir, sur et en dehors des terrains. Je suis très fier et très heureux – pour Kylian, pour nos supporters et pour toute la famille Paris Saint-Germain sur tous les continents – de continuer notre fantastique aventure commune. Pour nos fans et notre club, nous allons ouvrir les plus belles pages de notre histoire », a promis Nasser Al-Khelaifi, qui sait que c’est en Ligue des champions, et dans aucune autre compétition, que le PSG sera attendu la saison prochaine avec Kylian Mbappé. Après ce premier « exploit », le patron du champion de France va désormais devoir procéder à la révolution tant attendue parmi le secteur sportif, et notamment remplacer Mauricio Pochettino et Leonardo.