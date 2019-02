PSG : Al-Khelafi détruit Javier Tebas et rigole presque du fair-play financier !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans les prochains jours, le Tribunal Arbitral du Sport devrait donner raison au Paris Saint-Germain et donc faire valider à l'UEFA les comptes du PSG pour la saison passée, comme cela avait d'ailleurs été le cas dans un premier temps. Pour Nasser Al-Khelaifi, il est évident que Javier Tebas, dont il ne cite pas le nom, est derrière les événements anti-PSG, mais le président du Paris Saint-Germain estime qu'il n'a jamais été réellement inquiet. Car pour NAK, tout a toujours été fait par le Paris SG pour rester dans les clous du fair-play financier, et il n'y avait donc rien à craindre.

Dans un entretien accordé au Dauphiné, le patron du club de la capitale n'a pas fait dans la langue de bois. « Il n’a jamais été question d’inquiétude au sein de notre club. Suite à l’ouverture d’une procédure par l’UEFA en septembre 2017, sous la pression d’un dirigeant espagnol qui a peut-être craint alors pour ses intérêts personnels, nous avons répondu point par point à toutes les questions de nos interlocuteurs. Nous avons participé à ces échanges réguliers dans la plus grande transparence et avec le plus grand sérieux apporté à nos réponses. Soyez-en sûrs, notre club est géré avec le plus grand professionnalisme. Si tel n’était pas le cas, les plus grands joueurs du monde ne souhaiteraient pas venir chez nous. Et ils n’y seraient pas aussi épanouis qu’ils le sont aujourd’hui », fait remarquer Nasser Al-Khelaifi, très zen à la sortie d'une semaine plutôt positive pour le Paris Saint-Germain.