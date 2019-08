PSG : Aider le Barça à s'offrir Neymar, il accepte enfin

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans le deal qu’essaye de mettre en place le FC Barcelone pour récupérer Neymar, les obstacles sont nombreux.

Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou Arturo Vidal ont souvent été cités comme possible monnaie d’échange pour faire baisser le prix du joueur du PSG. Mais tous les candidats « désignés » ont refusé l’idée de quitter le Barça pour Paris. Coutinho y était plutôt favorable, lui qui ne s’entend pas bien avec le public catalan et n’est pas perçu comme un titulaire pour Ernesto Valverde, mais l’ancien de Liverpool se dirige vers le Bayern Munich. Qui veut donc venir à Paris ? Nelson Semedo !

El Mundo Deportivo annonce ce dimanche que le latéral portugais, qui se plait à Barcelone et a fait savoir à ses dirigeants qu’il n’était pas désireux de changer d’air, semble avoir changé d’avis. Désormais, le rapide arrière droit se laisserait bien tenter par un passage au PSG, où son salaire pourrait prendre un joli coup de fouet, tandis que son temps de jeu serait beaucoup plus important sachant que Thilo Kehrer ne rassure pas, et que Thomas Meunier n’a visiblement pas la préférence de son coach. De quoi enfin avancer pour l’échange que veut mettre en place le FC Barcelone pour Neymar ? Difficile à savoir, mais ce pourrait être un premier point de base dans l’échange, même s’il faudra encore que le géant espagnol trouve des solutions en plus de Semedo pour satisfaire le PSG.