PSG : Adrien Rabiot toujours puni ce lundi !

Dans : PSG, Ligue 1.

La blessure de Marco Verratti, et les demandes répétées de Thomas Tuchel n'ont pas changé la donne pour Adrien Rabiot, puisqu'à la demande de Nasser Al-Khelaifi et d'Antero Henrique le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s'est encore entraîné avec la réserve du club de la capitale ce lundi au Camp des Loges. Pour les dirigeants du PSG, il s'agit d'une question de principe, ces derniers étant décidés à mettre le maximum de pression possible afin qu'Adrien Rabiot accepte de partir d'ici la fin du mercato d'hiver. Dans ce cas, le Paris SG pourrait prendre quelques millions d'euros, ce qui ne sera évidemment plus possible en juin prochain, le contrat du joueur français s'achevant en fin de saison.

Pour l'instant, cette manière forte ne semble pas du tout impressionner le clan Rabiot, lequel sait que le FC Barcelone souhaite le faire venir gratuitement pour la saison prochaine. Mais Adrien Rabiot peut aussi passer à la vitesse supérieure en entamant une démarche devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, comme l'avait fait, pour une raison similaire, Hatem Ben Arfa l'an dernier. Si c'était le cas, le Paris Saint-Germain devra expliquer les raisons de ce qui ressemble franchement à une sanction, et probablement réintégrer rapidement Adrien Rabiot. Mais d'ici là, le mercato d'hiver sera probablement terminé.