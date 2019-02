PSG : Adrien Rabiot, des révélations qui vont détruire son image à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Même s'il figure dans la liste des joueurs inscrits par le Paris Saint-Germain pour la suite et la fin de la Ligue des champions, Adrien Rabiot est toujours sur la touche comme l'a répété Thomas Tuchel samedi dernier en conférence de presse. Alors que la bataille fait rage entre ceux qui réclament que le PSG réintègre son milieu de terrain et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, estimant qu'en refusant de prolonger à Paris Adrien Rabiot avait fait son choix, SoFoot sort quelques révélations piquantes sur le joueur parisien dans son numéro de février qui paraîtra ce jeudi.

En effet, le mensuel spécialisé explique que non seulement Adrien Rabiot était clairement plus supporters de l'Olympique de Marseille que du Paris Saint-Germain lorsqu'il était jeune, mais également que sa mère a toujours tout fait pour éviter qu'il ne rejoigne le PSG, étant décidé à ne jamais voir son fils sous le maillot parisien.

« Avant d’être formé au PSG, Adrien Rabiot a porté les couleurs de l’US Créteil Lusitanos jusqu’à ses 13 ans. A l’époque, ses coéquipiers sont formels : Adrien en pinçait plus pour l’OM que pour le PSG du numéro 9 et capitaine Pedro Miguel Pauleta ! C’est en tout cas ce que dévoile Abdelhak Benaniba, ancien coéquipier du milieu de terrain dans le 94 : Lors des Clásicos, il était clairement pour l’OM. Un autre des coéquipiers de Rabiot à l’USCL, Jacky Locko, ne dit pas autre chose : Il était à fond derrière eux. », explique SoFoot, qui revient également sur le long parcours d'Adrien Rabiot avant que finalement il ne signe au Paris Saint-Germain.

En 2009, Véronique Rabiot avait tout essayé pour trouver un club en Espagne à son fils, faisant une confidence claire et nette à un ami qu'elle ne voulait pas le voir au PSG alors pourtant qu'un accord de non-sollicitation avait été signé avec la formation de la capitale. « Au printemps 2009, Jacky Mariz, dirigeant du Pau FC et ami de Véronique, organise ainsi une petite tournée en Catalogne pour que le jeune Francilien puisse être détecté par des scouts locaux. « L’idée, c’était que son fils soit repéré par les Espagnols, indique le Béarnais. Malgré ce fameux ANS signé avec le PSG, Véronique m’avait juré sur la tête de ses trois enfants qu’Adrien n’irait jamais au PSG. », explique ce proche de la maman d'Adrien Rabiot. Autant d'arguments qui ne vont pas servir à améliorer l'image du joueur et de sa mère auprès des supporters parisiens.