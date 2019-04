PSG : Adrien Rabiot de retour à l'entraînement, sa mère aussi

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot était de retour à l'entraînement ce mercredi avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, et le milieu de terrain, récemment mis à pied par le PSG, n'était pas seul. En effet, même si elle n'avait pas chaussé ses crampons, Véronique Rabiot, mère et agent du joueur parisien, était également présente au Camp des Loges pour cette reprise. Bien évidemment, ce come-back remarqué d'Adrien Rabiot ne changera rien à l'avenir parisien d'un joueur mis au placard depuis quelques mois, les dirigeants du Paris SG n'ayant pas apprécié son refus de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Mais au moins le club ne risque pas de se faire taper sur les doigts par le syndicat des joueurs.

Alors que désormais la rumeur l'envoie au Real Madrid, et plus au FC Barcelone, Adrien Rabiot n'a pas semblé être perturbé par cette situation, pas plus que les quelques supporters venus à la sortie du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, lesquels ont eu droit à des autographes du milieu de terrain.