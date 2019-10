PSG : Adieu la MCN, place à la DIM

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir conforté sa place de leader de la Ligue 1 vendredi à Nice, le Paris Saint-Germain peut en faire de même ce mardi en Ligue des Champions.

Avec un déplacement chez une surprenante équipe de Bruges, le PSG a l’occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de succès. Pour cela, la MCN composée de Mbappé, Cavani et Neymar de ces dernières années n’aura pas lieu d’être. L’Uruguayen est encore un peu juste et Thomas Tuchel ambitionne de donner du temps de jeu à un Icardi, qui monte en puissance tout en restant efficace, tandis que Neymar est à nouveau blessé. Ainsi, l’attaque sera composée de Di Maria, Icardi et Mbappé.

Une « DIM » qui permet en tout cas de prouver que le PSG, cette saison, s’est doté d’un choix plus important sur le plan offensif afin de répondre aux exigences de la Ligue des Champions. Même si cela n’empêchera certainement pas, en fonction du scénario, de voir Cavani disputer ses premières minutes en Ligue des Champions à l’occasion de ce déplacement en Belgique. Surtout que, en dépit de sa volonté d’être titulaire, Kylian Mbappé ne devra pas non plus trop forcer sur sa cuisse qui était encore sujette à précaution la semaine dernière.